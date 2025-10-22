Безпілотники ГУР атакували НПЗ у Дагестані

У ніч на 22 жовтня підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій ГУР Міноборони дронами атакував нафтопереробний завод у Махачкалі в російському Дагестані.

Про це повідомили джерела Суспільного у воєнній розвідці.

Співрозмовники розповіли, що нафтопереробний завод атакували дрони українського виробництва. Цей НПЗ забезпечує російські окупаційні війська.

Як видно на відео, оприлюднених у місцевих пабліках, щонайменше один з дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ, зазначають наші джерела. Після вибуху на заводі розпочалася масштабна пожежа. Атаку на цей НПЗ також підтвердили у Генштабі.

Також про атаку дронів заявив голова Дагестану Сергій Меліков. Він повідомив, що ціллю безпілотників стало "одне з підприємств, постраждалих і руйнувань немає".

За інформацією з місцевих пабліків, дрон влучив на території нафтопереробного заводу ТОВ "Дагнотех" ("Дагестанські нові технології"), який має потужність один мільйон тонн на рік.

У ніч на 22 жовтня в аеропорту Махачкали тимчасово призупинили прийом і відправку рейсів. Також не працювали летовища в семи російських містах: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.