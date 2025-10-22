Адміністрація США зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет великої дальності, наданих західними союзниками. Це дозволило Києву посилити атаки на цілі на території Росії та посилити тиск на Кремль.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, 21 жовтня Україна застосувала надану Великою Британією крилату ракету Storm Shadow для удару по хімічному заводу в Брянську. У Генеральному штабі ЗСУ цей удар назвали "успішним влучанням", яке подолало російську систему ППО.

За даними WSJ, дозвіл США на використання цієї ракети по території Росії з'явився після нещодавньої передачі повноважень щодо підтримки подібних атак. Як пише газета, ці повноваження перейшли від глави Пентагону Піта Гегсета до командувача НАТО в Європі Алексуса Гринкевича.

Одне з джерел WSJ уточнює, що рішення про скасування обмежень було ухвалене до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.

Раніше цього дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зброя на перші кілька мільярдів доларів для України вже відправлені зі США за кошти союзників. Він також повідомив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом його "ідеї щодо повного миру" в Україні.