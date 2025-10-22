У Росії заявили про випробовування стратегічних ядерних сил

У Росії заявили, що відбулося тренування стратегічних ядерних сил із залученням наземної, морської та авіаційної складових. Лідер Кремля Путін спостерігав за тренуванням по відеозв'язку.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Зазначається, що під час тренування нібито перевірили рівень підготовки органів військового управління та виконали пуски міжконтинентальної балістичної ракети й крилатих ракет. Точну дату проведення навчань не називали.

Зокрема, в акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснили пуск балістичної ракети "Синева".

У навчаннях також брали участь комплекси "Ярс" та літаки дальньої авіації Ту-95МС. У Кремлі повідомили, що всі завдання тренування виконані.

Ракета РС-24 "Ярс" — триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерний заряд і долати понад 10 тисяч кілометрів. У Росії ці ракети є основою її стратегічних ядерних сил.

У травні 2025 року Головне управління розвідки України повідомляло, що Росія готується до демонстративного запуску міжконтинентальної балістичної ракети, щоб залякати Україну та країни ЄС і НАТО.