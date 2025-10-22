Я оптимістичний щодо мирного плану більше, ніж 9 місяців тому — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більш оптимістичний щодо мирного плану ніж 9 місяців тому через те, що взаємини між Україною та США "перейшли у правильну сторону".

Про це президент заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

"У нас недостатній тиск на росіян. Потрібне рішення щодо російських активів. Росія зробить усе, щоб не дати нам використати ці кошти. Вона намагається зменшити фінансування для України, розділити США та ЄС, а потім — розколоти сам ЄС. Сильні країни Європи мають діяти разом", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що Росія тисне на країни Європи щодо того, щоб вони не брали участі у програмі PURL.

"Росія дезінформує, що вони перемагають. Але це не так. Їх втрати мільйон і 300 тисяч. Потрібні тотальні санкції для тиску. Тоді вони сядуть і будуть говорити. Я сподіваюся, що європейці не боятимуться рішень щодо заморожених активів", — сказав президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що без прийняття чіткого мирного плану для завершення війни, яку розпочала Росія проти України, то Росія може атакувати менші країни у НАТО та ЄС.