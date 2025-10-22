Україна готує технічні команди для того, щоб "наступний рік став початком використання винищувачів Gripen". Водночас Зеленський зазначив, що не впевнений у наявності чіткого графіка їх постачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому Україна обрала саме шведські винищувачі, президент зазначив, що українська сторона володіє інформацією про різні типи літаків і може порівнювати їх з іншими платформами.

"Я не хочу розкривати всі кроки. Але Gripen — це пріоритет. Це питання коштів, маневру, як це використовувати. Gripen — одні з найкращих у світі", — заявив Зеленський.

Водночас на уточнююче запитання, чи можуть бути поставки Gripen в короткостроковій перспективі, президент відповів: "Я не певен, що є графік щодо Gripen".

Раніше цього дня Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. Угода не передбачає негайного постачання літаків і розрахована на тривалу перспективу.

Раніше шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.