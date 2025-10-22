Перейти до основного змісту
Зеленський заявив, що Україна готує пілотів для початку використання літаків Gripen "наступного року"
Зеленський заявив, що Україна готує пілотів для початку використання літаків Gripen "наступного року"

Україна готує технічні команди для того, щоб "наступний рік став початком використання винищувачів Gripen". Водночас Зеленський зазначив, що не впевнений у наявності чіткого графіка їх постачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому Україна обрала саме шведські винищувачі, президент зазначив, що українська сторона володіє інформацією про різні типи літаків і може порівнювати їх з іншими платформами.

"Я не хочу розкривати всі кроки. Але Gripen — це пріоритет. Це питання коштів, маневру, як це використовувати. Gripen — одні з найкращих у світі", — заявив Зеленський.

Водночас на уточнююче запитання, чи можуть бути поставки Gripen в короткостроковій перспективі, президент відповів: "Я не певен, що є графік щодо Gripen".

Раніше цього дня Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. Угода не передбачає негайного постачання літаків і розрахована на тривалу перспективу.

Раніше шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

