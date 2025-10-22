ЄС готує допомогу для України на зимовий період — посолка ЄС в Україні

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС готує допомогу Україні у сфері енергетики на зимовий період. Підготовка розпочалась ще минулої зими.

Про це Катаріна Матернова розповіла в коментарі Суспільному.

"Європейський Союз допомагає українській енергосистемі з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні ми надали Україні підтримку на суму 3 мільярди євро — від невідкладної допомоги до розвитку нової децентралізованої енергогенерації на базі відновлюваних джерел", — сказала Катаріна Матернова.

Вона розповіла про пʼять напрямків, у яких ЄС співпрацює з Україною щодо енергетичної стабільності.

З перших днів вторгнення Україна під’єднана до європейської енергомережі, яка щодня може постачати 2,1 ГВт електроенергії;

ЄБРР надав кредит у 500 млн євро, ЄІБ — 300 млн євро для закупівлі екстреного газу "Нафтогазом";

надав кредит у 500 млн євро, — 300 млн євро для закупівлі екстреного газу "Нафтогазом"; ЄС фінансує ремонт обладнання та шукає можливості спрямувати більше коштів державним і приватним енергопідприємствам;

Постійна підтримка приватного сектору в розвитку відновлюваних джерел енергії;

Гуманітарний зимовий пакет на 40 млн євро для генераторів та екстреної допомоги, реалізується через агентства ООН та партнерські організації.

В ЄС визнають, що головним викликом залишається систематичне знищення критичної інфраструктури російськими ударами, сказала Катаріна Матернова. Саме тому союзники одночасно підтримують відновлення пошкоджених об’єктів і розвиток альтернативних джерел енергії.

"Литва передала Україні свою теплову електростанцію, яку доправили частинами через Механізм цивільного захисту ЄС. Її обладнання вже допомагає компенсувати втрати від російських атак", — сказала Матернова.