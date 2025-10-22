У Вашингтоні чоловік на авто врізався у ворота поблизу Білого дому

Увечері 21 жовтня водій автомобіля в'їхав у ворота біля Білого дому у Вашингтоні, США. Чоловіка затримали, а автівку перевірили на наявність небезпечних предметів.

Про це повідомляє Секретна служба США.

У Вашингтоні чоловік на власному автомобілі в'їхав у ворота для транспортних засобів Секретної служби поблизу Білого дому.

Інцидент стався 21 жовтня приблизно о 22:37 за місцевим часом. Водія затримали на місці, автомобіль перевірили за допомогою техніки для виявлення вибухівки. Загроз не виявили.

Секретна служба зазначила, що розслідування причин інциденту триває. Дані про затриманого, тип автомобіля та мотиви його дій поки не розголошуються.