Міністр оборони США Піт Гегсет на зустріч з Зеленським одягнув краватку в кольорах, що нагадують прапор РФ. У Росії це похвалили. Коли журналісти спитали в Міноборони, чи Гегсет про це знає, речник Пентагону відповів: "Твоя мама її купила".

Запитання Гегсету поставило видання HuffPost.

17 жовтня у Вашингтон прибув президент України Володимир Зеленський. Очільник Міноборони Штатів Піт Гегсет провів зустріч з Зеленським і президентом Дональдом Трампом у краватці, на якій чергуються білий, синій і червоний кольори.

Така сама колірна послідовність — на смугах прапора Російської Федерації. Зокрема, це помітило російське пропагандистське державне агентство "ТАСС". Фото Гегсета в цій краватці поширив і спецпосланник очільника Кремля Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, що навесні цього року став одним з головних перемовників з боку РФ на переговорах у Стамбулі та зі США.

Пізніше HuffPost запитав помічників Гегсета, чи знав той про схвальні відгуки з Росії про аксесуар міністра і чи вдягав він цю краватку раніше, то головний речник Пентагону Шон Парнелл відповів: "Твоя мама купила його для нього — це патріотична американська краватка, дебіле".

Справді, білий, синій та червоний кольори є на прапорі США. Тоді кореспонденти HuffPost уточнили, чи знає Гегсет про кодекс американського прапора, згідно з яким стяг ніколи не повинен використовуватися як одяг, постільна білизна або драпірування.

Інший представник Пентагону, Кінгслі Вілсон, відповів журналістам: "Якщо любити свою країну настільки, щоб представляти її з голови до ніг, є злочином в очах лівого блогу HuffPost, то вважайте міністра Гегсета винним. Він патріот, який шанує цю країну і наш прапор".

Раніше цьому ж самому американському медіа HuffPost подібним чином відповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Журналісти питали, хто обрав саме Будапешт в Угорщині як майданчик для майбутньої зустрічі Трампа з лідером РФ Путіним.

"Ваша мама це зробила", — відреагувала Левітт. Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг теж додав: "Ваша мама".