Демократи в Сенаті США вчергове відхилили законопроєкт про тимчасове фінансування, запропонований Республіканською партією. Це вже одинадцята невдала спроба, на тлі того, як припинення роботи американського уряду (шатдаун) наближається до четвертого тижня.

Про це свідчать результати голосування у Сенаті США, передає Politico.

Сенатори проголосували 50 голосами "за" та 43 "проти" за ухвалений Палатою представників законопроєкт, який мав би забезпечити фінансування уряду до 21 листопада. Проте цих голосів не вистачило.

Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Джон Тун (республіканець) та лідер меншості Чак Шумер (демократ) обмінялися звинуваченнями.

"Демократи чітко дали зрозуміти, що їх не хвилює вартість припинення роботи уряду... Тепер, коли тримати уряд закритим відповідає їхнім цілям, вони всі за це", — заявив Тун.

Натомість Шумер відповів, що республіканці "раді не працювати, раді не вести переговори, раді дозволити зрости медичним страхуванням для понад 20 мільйонів американців".

Наразі двопартійна група сенаторів обговорює подальші кроки після відновлення роботи уряду, але ці переговори не можуть набрати обертів через глухий кут із шатдауном.

Республіканці намагаються посилити тиск на демократів, зазначає газета. Вони планують цього тижня винести на голосування законопроєкт, який дозволить виплачувати зарплату деяким федеральним службовцям та військовим під час шатдауну. Однак очікується, що демократи заблокують і цю ініціативу. Вони побоюються, що це дасть адміністрації Трампа право платити лише тим співробітникам, яких вона вважатиме за потрібне.

Голосування відбулося напередодні обіду сенаторів-республіканців з президентом Трампом у Білому домі, який запланований на 21 жовтня.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.