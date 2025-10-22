Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону в Держбюджеті-2025

Президент Володимир Зеленський затвердив зміни до зЗкону про державний бюджет на 2025 рік, згідно з якими видатки на оборону зростуть ще на 325 мільярдів гривень.

Картка закону №14103 із підписом глави держави опублікована на сайті Верховної Ради.

21 жовтня український парламент проголосував за зміни до Держбюджету на 2025 рік, направивши додатково 325 мільярдів гривень на оборону, з яких 292 мільярди — дохід від заморожених активів РФ.

Згідно з документом, із загальної суми у 324,7 мільярда гривень, найбільші видатки, спрямують на потреби ЗСУ (+210,9 млрд грн) та на виробництво і закупівлю зброї, а також боєприпасів (+99,1 млрд грн).

Решту коштів розподілять між Національною гвардією (8,1 млрд грн), Держспецзв'язку на закупівлю дронів (4,3 млрд грн), СБУ (1,3 млрд грн), Держспецслужбою транспорту (918 млн грн), прикордонниками (83 млн грн), ГУР (28,8 млн грн) та Службою зовнішньої розвідки (8 млн грн).

У Держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трильйона гривень із 3,94 трильйона загалом. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 мільярдів гривень — до 2,63 трильйона. Після останнього голосування парламенту видатки зростуть до 2,95 трильйона.

15 вересня уряд ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом визначено безпеку та оборону, а також соціальну стійкість.