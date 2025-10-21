325 млрд грн на оборону: Рада проголосувала за зміни до Держбюджету на 2025 рік

Верховна Рада проголосувала за зміни до Держбюджету на 2025 рік, направивши додаткових 325 мільярдів на оборону, з них 292 мільярди — дохід від заморожених російських активів.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Раніше цього дня голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив зміни до Держбюджету на 2025 рік, якими пропонують збільшити видатки на сектор національної безпеки та оборони на 325 мільярдів гривень.

Згідно з документом, із загальної суми у 324,7 мільярда гривень, найбільші видатки, спрямують на потреби Збройних сил України (+210,9 млрд грн) та на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів для них (+99,1 млрд грн).

Решту коштів розподілять між Національною гвардією (8,1 млрд грн), Держспецзв'язку на закупівлю дронів (4,3 млрд грн), СБУ (1,3 млрд грн), Держспецслужбою транспорту (918 млн грн), прикордонниками (83 млн грн), ГУР (28,8 млн грн) та Службою зовнішньої розвідки (8 млн).

Покрити ці видатки планують із трьох джерел. Основна сума — 294,3 млрд грн — надійде шляхом міжнародної допомоги (безповоротні позики від ЄС — ред.). Ще 10,4 млрд грн забезпечать завдяки скороченню невійськових витрат, а 20 млрд грн очікують отримати від збільшення надходжень податків із зарплат військових.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом визначено безпеку та оборону, а також соціальну стійкість.