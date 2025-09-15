Перейти до основного змісту
Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік
КАБМІНБюджетПОДІЇВІЙНАПОЛІТИКАЕКОНОМІКА

Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік

Важливо
Катерина Бельмас
Розмір шрифту

Кабінет міністрів України 15 вересня ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Головним пріоритетом бюджету визначено безпеку та оборону, а також соціальну стійкість.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Загальні видатки бюджету становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році, а доходи — 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн від 2025). Прогнозований дефіцит на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", — написала Свириденко.

Згідно з проєктом Держбюджету, наступного року на оборону передбачено 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На виробництво озброєння передбачено щонайменше 44,3 млрд грн, які витратять на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер включатиме:

  • Освіта — 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Наступного року середня зарплата вчителів зросте на 50%, відбуватиметься це у два етапи — на 30% з січня та на 20% з вересня. Крім того, з вересня розмір стипендій для студентів підвищать удвічі.

  • Наука —19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Бюджет передбачає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та провідних наукових установ, створення центрів оборонних досліджень тощо.

  • Охорона здоров’я — 258 млрд грн (на 38 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Зокрема, планується збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року). Громадяни отримають безкоштовні ліки для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб.

"Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя", — написала Свириденко.
  • Пенсійне забезпечення — 1 трлн 27 млрд грн (на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році), передбачена індексація пенсій.
  • Соціальна сфера — 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Кошти спрямують на допомогу ВПО, підтримку осіб з інвалідністю та протезування, а також на державні програми "єЯсла" та "Пакунок школяра".

"Новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року", — йдеться у повідомленні.
  • Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві — 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Фінансування передбачає компенсацію житла ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з їх підтримки, роботу фахівців з супроводу ветеранів та фінансування профільних просторів. Окрім того, закладено 0,8 млрд грн на стоматологічну допомогу для ветеранів.

  • Загальні доходи громад — 871,9 млрд грн ( на 162,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету наступного року становитимуть 289,3 млрд грн.

  • Підтримка бізнесу — 41,5 млрд грн

Кошти спрямують на доступні кредити "5-7-9%", забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", індустріальні парки та грантові ініціативи для підтримки українських виробників. Також передбачено продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

  • Агропромисловий комплекс — 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Передбачає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою "5-7-9%", 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

  • Культура — 15,8 млрд грн (на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025 році)

Кошти спрямують на підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

"Принцип: українське для українців і про Україну для світу", — написала премʼєр-міністерка.
  • Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 млрд грн (на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році)
"Дякую всім міністерствам за напрацювання бюджету, в якому враховані і потреби наших Сил оборони та безпеки України, підтримка наших ветеранів та їхніх сімей, всі необхідні соціальні виплати, а також витрати, що гарантують стійкість України у час війни", — додала Свириденко.
Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок