Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної атаки Росії на Україну. За його словами, унаслідок ударів постраждали 17 людей, шестеро загинули, серед них двоє дітей.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі.

"Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — написав Зеленський.

Він переконаний, що російські слова про дипломатію нічого не означають "доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем".

"Це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", — написав глава держави.

Зеленський додав, що кожен, хто наразі допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи нічну атаку РФ, повідомив, що внаслідок ударів було пошкоджено низку енергетичних об’єктів, через що громади залишилися без електроенергії, опалення та води.

Він звернувся до міжнародних партнерів, установ та організацій із закликом надати додаткову енергетичну підтримку Україні напередодні зими та "запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи".

"Нам потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові можливості протиповітряної оборони. Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення. Цей напад доводить, як заявив президент, що Росія все ще не відчуває достатнього тиску, який міг би змусити її припинити війну. Час відмовитися від прийняття бажаного за дійсне та продемонструвати силу", — написав Сибіга.

Масована атака на України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян.

У Дніпровському районі сталася пожежа на 8-9 поверхах багатоповерхівки. У Деснянському — дрон упав на відкритій території, попередньо, постраждалих нема. Також є влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

У Зазимській громаді Броварського району Київської області, загинули троє людей, серед них — діти.

"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", — розповів голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. 13 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.

Також російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Влучання зафіксували у Кам'янському, Синельниківському, Самарівському, Павлоградському та Нікопольському районах. Є пошкодження інфраструктури та будинків місцевих.