Внаслідок масованих обстрілів України армією РФ у ніч на 22 жовтня пошкоджено залізничну інфраструктуру та знеструмлено окремі ділянки. Через це деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Поїзд №793/794 Черкаси — Київ також прослідує зміненим маршрутом із затримкою близько години.

"Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомимо додатково. Просимо пасажирів стежити за офіційними оновленнями від Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.

Масована атака на України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян.

У Дніпровському районі сталася пожежа на 8-9 поверхах багатоповерхівки. В цьому районі є загибла людина. Ще десятьох людей врятували, а пожежу вдалося локалізувати.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території, попередньо, постраждалих нема. Також, попередньо, є влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

"Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину", — написав мер Києва Віталій Кличко.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. 13 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.

Також російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Влучання зафіксували у Кам'янському, Синельниківському, Самарівському, Павлоградському та Нікопольському районах. Є пошкодження інфраструктури та будинків місцевих.