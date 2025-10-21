Британія усунула угруповання президента Сирії аш-Шаара зі списку терористів

Велика Британія оголосила про вилучення зі списку терористичних організацій угруповання Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ). Це угруповання, яке усунуло режим Башара Асада у Сирії та лідером якого був президент Сирії Ахмед аш-Шаара.

Про це повідомляє уряд Великої Британії на офіційному сайті.

"Скасування заборони також сприятиме тіснішій співпраці з Сирією щодо ліквідації програми хімічної зброї режиму Асада. Цей уряд вітає зобов'язання президента Сирії знищити цю зброю раз і назавжди", — йдеться у повідомленні.

Велика Британія також виключає угруповання ХТШ зі списку терористичних через те, що США теж виключили угруповання зі свого списку терористів раніше у 2025 році.

"Уряд залишає за собою право переглядати рішення про заборону у відповідь на будь-які нові загрози та завжди вживатиме швидких та рішучих заходів в інтересах національної безпеки", — повідомили у британському уряді.

Всього Велика Британія вважає терористичними 83 угруповання. Вони підпадають під закон про тероризм, прийнятий у 2000 році. Це означає, що Велика Британія запроваджує фінансові та політичні санкції проти представників угруповань, а також переслідує їх за кримінальні злочини та злочини проти людяності.

Раніше Україна відновила дипломатичні відносини із Сирією. Президент Зеленський з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аш-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.