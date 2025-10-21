В Угорщині стався вибух на НПЗ

В Угорщині стався вибух на нафтопереробному заводі за 27 кілометрів від Будапешта. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Euronews.

Завод належить угорській нафтовій компанії MOL. Пожежа розпочалася внаслідок вибуху в ніч на 21 жовтня.

Станом на ранок 21 жовтня пожежні служби міст поблизу заводу ще гасили пожежу. Причин вибуху не повідомляють. Угорська влада веде розслідування вибуху та пожежі.

"Постачання палива в Угорщину безпечне. Ми якомога ретельніше розслідуватимемо обставини пожежі на нафтопереробному заводі", — повідомив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорське видання BPK повідомляло раніше, що мешканці міст поблизу НПЗ неодноразово інформували про сморід нафти від заводу, який можна було відчути на відстані до 30 кілометрів. Компанія MOL ігнорувала скарги людей.

Завод може зупинити роботу через вибух. Цей НПЗ вважають стратегічним в Угорщині.