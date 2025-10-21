Чехія запропонувала Словаччині допомогу в постачанні газу

Чехія запропонувала Словаччині прискорену підтримку в постачанні газу після того, як міністри енергетики ЄС схвалили поступове припинення імпорту російського газу.

Про це повідомляє Euractiv.

Серед країн ЄС тільки Угорщина та Словаччина не підтримали цю ініціативу, посилаючись на ризики для енергетичної безпеки та дорожчі ціни.

Міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек назнав ці побоювання "важливими", але заявив, що обидві країни мали достатньо часу для підготовки, як це зробила Прага, яка диверсифікувала постачання та модернізувала інфраструктуру.

Euractiv зазначає, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія також була дуже залежна від російського газу, але зменшила цю залежність, інвестувавши в західні термінали СПГ. Хоч технічно країна все ще імпортує російський газ, але підтримує повну заборону на рівні ЄС.

Братислава і Будапешт стверджують, що у них немає реальних альтернативних маршрутів.

"Росія веде війну проти нас, і продовжувати фінансувати цю війну немає сенсу. Ми, як і інші, стверджували, що це технічно можливо. Ми знову представимо наші розрахунки Європейській комісії, щоб показати, які обсяги можна постачати через західні маршрути", – сказав Влчек.

За його словами, він безпосередньо обговорив цю пропозицію зі словацьким міністром економіки Денісою Саковою на Європейському ядерному форумі у Братиславі.

"Я сказав своїй словацькій колезі: якщо Словаччина потребує тіснішої співпраці, Чехія готова. Словаччина подякувала нам. Такий варіант є, але ініціатива має йти від Словаччини. Якщо вона це зробить, ми готові негайно", – сказав міністр.

Як зазначає видання, історично газ транспортувався зі сходу на захід через Словаччину, приносячи Братиславі доходи від транзиту. Зміна напрямку потоку призвела б до зміни економічної ситуації, і Прага почала б стягувати плату за постачання до Словаччини.