Нідерланди взяли під контроль китайську компанію — виробника мікросхем

Уряд Нідерландів взяв під власний контроль китайського виробника мікросхем — компанію Nexperia. таким чином Амстердам хоче убезпечити Європу, щоб на континенті було безперебійне постачання мікросхем.

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Там пояснюють, що запровадили щодо китайської компанії Закон про доступність товарів — це нідерландський рамковий закон від 1952 року, який надає уряду повноваження, зоб забезпечувати доступність товарів першої необхідності під час надзвичайних ситуацій національного масштабу. Закон був ухвалений ще на початку Холодної війни в минулому столітті й дозволяє міністрам видавати накази про контроль використання, модифікації та обслуговування товарів з метою підготовки до надзвичайних обставин, таких як війна або загроза війни, або реагування на них.

Чому застосували цей закон

Нині закон застосував до Nexperia міністр економіки Нідерландів Вінсент Карреманс "у відповідь на адміністративні проблеми у виробника напівпровідників Nexperia".

Нідерланди помітили "серйозні адміністративні недоліки та дії в компанії Nexperia" і хочуть запобігти дефіциту напівпровідників для автомобілів та побутової електроніки, які залежать від цих мікросхем. Та й загалом Амстердам хоче усунути загрозу безперервності та гарантії збереження на території Нідерландів та Європи важливих технологічних знань та можливостей.

Як пояснив для ВВС дослідник ЄС-Китай Саша Куртіаль, у кризовій ситуації компанія, що належить Китаю, може під тиском Пекіна припинити постачання в Європу або надати пріоритет продажам до КНР. Це завдасть шкоди європейським галузям промисловості.

До слова, у США компанія вважається такою, що становить проблему національної безпеки. У Великій Британії компанія Nexperia була змушена взагалі продати свій завод — все теж через занепокоєння щодо національної безпеки Сполученого Королівства.

Реакція компанії

Nexperia — дочірня компанія Wingtech, яка своєю чергою у понеділок, 13 жовтня, заявила, що вживатиме заходів для захисту своїх прав і звернеться по підтримку до уряду. Wingtech у пресрелізі пише, що компанія проти політизації комерційних питань.

"Заморожування урядом Нідерландів глобальних операцій Nexperia, посилаючись на необґрунтовані твердження про «національну безпеку», є надмірним втручанням, заснованим на геополітичній упередженості, а не на оцінці ризиків, що ґрунтується на фактах", — додають там.