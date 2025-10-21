325 млрд грн на оборону: бюджетний комітет підтримав зміни до Держбюджету-2025

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив зміни до Держбюджету на 2025 рік, якими пропонують збільшити видатки на сектор національної безпеки та оборони на 325 мільярдів гривень. Очікується, що парламент розгляне відповідний законопроєкт №14103 вже 21 жовтня.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами Підласої, законопроєкт необхідно ухвалити в цілому вже сьогодні, щоб 1-2 листопада вчасно перерахувати кошти на грошове забезпечення військовослужбовцям. Раніше вона повідомляла, що Україна шукає можливість для фінансування Сил оборони з іноземної допомоги, адже коштів на виплати військовим у повному обсязі після 1 листопада у бюджеті не вистачає.

Згідно з документом, із загальної суми у 324,7 мільярда гривень найбільші видатки спрямують на потреби Збройних сил України (+210,9 млрд грн) та на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів для них (+99,1 млрд грн).

Решту коштів розподілять між Національною гвардією (8,1 млрд грн), Держспецзв'язку на закупівлю дронів (4,3 млрд грн), СБУ (1,3 млрд грн), Держспецслужбою транспорту (918 млн грн), прикордонниками (83 млн грн), ГУР (28,8 млн грн) та Службою зовнішньої розвідки (8 млн).

Покрити ці видатки планують із трьох джерел. Основна сума — 294,3 млрд грн — надійде за рахунок міжнародної допомоги (безповоротні позики від ЄС). Ще 10,4 млрд грн забезпечать завдяки скороченню невійськових витрат, а 20 млрд грн очікують отримати від збільшення надходжень податків із зарплат військових.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Головним пріоритетом визначено безпеку та оборону, а також соціальну стійкість.