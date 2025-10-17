Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік, а також запропонував внести до нього низку змін, зокрема у сфері оборони, освіти й підтримку бізнесу.

Про це у Facebook повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зокрема, у сфері оборони комітет рекомендує збільшити видатки на зброю для ЗСУ, а також на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

У сфері освіти пропонує розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи та з 1 січня наступного року (поетапно протягом року на 50%) підвищити заробітну плату педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Також рекомендується спрямувати 500 мільйонів гривень на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих університетів з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров’я бюджетний комітет пропонує:

розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи й нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету),

визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров'я та збільшити кошти на такі проєкти на 500 мільйоні гривень.

Для місцевих бюджетів рекомендується під час розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік використовувати дані Держстату щодо чисельності населення громад та інформацію Мінсоцполітики про кількість ВПО.

Крім того, пропонується опрацювати питання погашення заборгованості з різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (окрім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері комітет рекомендує уряду подати законопроєкт про спеціальні пенсії та збільшити видатки на забезпечення ВПО житлом.

Для підтримки бізнесу комітетом пропонується:

додатково спрямувати щонайменше 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,

виділити мільярд гривень на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,

передбачити додаткові кошти на гранти для підприємів на будівництво овоче- та картоплесховищ, для підтримки ветеранів у відкритті власної справи, а також на розширення програм підтримки агровиробників.

Очікується, що розгляд проєкту бюджету у першому читанні відбудеться 21-22 жовтня.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради. Головним пріоритетом визначено безпеку та оборону, а також соціальну стійкість.