У Польщі та Румунії під варту відправили трьох українців за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Правоохоронці стверджують, що вони намагалися відправити в Україну посилки з вибуховими та займистими матеріалами

Про це повідомили у польській Національній прокуратурі.

За даними слідства, група людей, яка працювала на спецслужби РФ, готувала до 16 жовтня диверсії, що полягали у відправленні в Україну посилок із вибуховими та займистими матеріалами, що мали самозайматися або вибухати під час транспортування.

"Метою цих запланованих дій було залякування населення та дестабілізація держав-членів Європейського Союзу, які підтримують Україну", — йдеться в повідомленні.

Так, у Польщі за цією підозрою затримали громадянина України Данила Г., а в Румунії — ще двох українців, які діяли спільно з ним, виконуючи завдання спецслужб РФ.

"Данилу Г. 21 рік. Він жив поблизу Варшави. Працював на складі у компанії. Разом зі своїми колегами, іншими українцями, вони створили маршрут, яким мали переправляти вибухівку через Польщу та Румунію до України", — заявив на брифінгу речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

17 жовтня Окружний суд Варшави клопотанням прокурора обрав запобіжний захід для Данила Г. у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Його спільників румунський суд арештував на 30 днів.

Напередодні польський прем'єр Дональд Туск заявляв, що протягом останніх днів у різних регіонах Польщі правоохоронці затримали вісьмох людей, яких підозрюють у підготовці диверсій.

За словами Добжинського, впродовж останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі загалом затримали 55 людей, які діяли на шкоду країні та в інтересах Росії.