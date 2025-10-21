У Польщі затримали вісім імовірних диверсантів

Протягом останніх днів у різних регіонах Польщі затримали вісьмох осіб, яких підозрюють у підготовці диверсій.

Про це повідомив прем'єр країни Дональд Туск.

"Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало останніми днями вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці актів диверсії. Справа розвивається, тривають подальші оперативні заходи", — написав він.

Міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк Томаш надав більше інформації про дії затриманих.

"Питання, про які пише прем'єр-міністр, стосуються проведення розвідки військових об'єктів та елементів критичної інфраструктури, підготовки ресурсів для диверсійних актів та безпосереднього здійснення нападів. Агентство внутрішньої безпеки тісно співпрацює зі Службою військової контррозвідки, поліцією та прокуратурою", — написав він в Х.