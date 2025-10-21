В усіх регіонах України 21 жовтня з 16:00 до 20:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України зранку 21 жовтня.

За даними Міненерго, вночі російські війська атакували енергетичні об'єкти в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в Чернігові та частині області. Проведенню аварійно-відновлювальних робіт наразі заважають повітряні тривоги.

Через наслідки атак ввечері, з 16:00 до 20:00, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження подачі електроенергії для промисловості.

У міністерстві також звернулися до всіх споживачів із закликом раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години навантаження вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на енергосистему.

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши шість ракет та 98 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів, однак зафіксовані влучання.