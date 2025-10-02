Затримок зарплат військовим не буде — Підласа

Народна депутатка Роксолана Підласа повідомила, що Україна шукає можливість для фінансування Сил оборони України з іноземної допомоги, адже коштів на виплати військовим у повному обсязі після 1 листопада у бюджеті не вистачає.

Про це Роксолана Підласа повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Роксолана Підласа повідомила, що Україна веде переговори з Єврокомісією щодо використання 6 мільярдів євро, які є частиною ERA Loans на 50 мільярдів від країн G7, на виплати військовим.

"Раніше, до цього моменту, ми використовували на забезпечення потреб оборони лише власний ресурс, і це в якомусь сенсі безпрецедентна подія для нас. Ми тут дуже оптимістично налаштовані, переговори йдуть добре, і ми очікуємо вже найближчими днями позитивне рішення від Європейської комісії", — повідомила Роксолана Підласа.

Вона також додала, що Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт про збільшення видатків на Сили оборони до 1 листопада, щоб Міністерство оборони змогло вчасно забезпечити виплати військовим.

Раніше в інтервʼю РБК-Україна Підласа заявила, що Україна має переконати партнерів виділити кошти на Сили оборони.

Також Роксолана Підласа зауважила, що проблема з нестачею коштів на виплати військовим зʼявилась тому, що країни-партнери України передавали озброєння з затримками. Україна була змушена купувати озброєння за кошти з грошового забезпечення військових, які виділили для Міністерства оборони.

"Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону. І зараз без якогось радикального підвищення податків, за що наразі нереалістично проголосувати в Раді, додатковий власний ресурс не з'явиться", — повідомила Роксолана Підласа.