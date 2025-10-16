США закликали Японію припинити імпорт російських енергоносіїв

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа очікує від Японії повної відмови від імпорту російської енергії.

Про це він повідомив після зустрічі з міністром фінансів Японії Кацунобу Като 15 жовтня у Вашингтоні, пише Reuters.

За словами Бессента, сторони обговорили економічні відносини між США та Японією, а також санкційну політику щодо Москви. У відповідь Като зазначив, що Токіо діятиме, виходячи з принципу координації з країнами G7, "щоб досягти миру в Україні справедливим шляхом".

Японія долучилася до поступової відмови від імпорту російської нафти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Водночас країна продовжує купувати нафту Sakhalin Blend у межах проєкту "Сахалін-2", що забезпечує близько 9% її імпорту зрідженого природного газу.

На початку жовтня країни G7 погодилися посилити санкції проти Москви, спрямовані на держави, які допомагають обходити обмеження, купуючи російську нафту. Минулого місяця Японія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 долара за барель, що відповідає новим правилам ЄС.

Згідно з офіційними даними, у січні–липні цього року Японія імпортувала з Росії 599 тисяч барелів сирої нафти, що становить лише 0,1% від загального обсягу постачання.

США, зі свого боку, закликають союзників збільшувати закупівлі американського СПГ. Японія вже підписала низку контрактів з американськими виробниками, але утрималася від участі у великому проєкті СПГ на Алясці вартістю 44 мільярди доларів.