У суботу, 4 жовтня, головою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії обрали 64-річну колишню міністерку економічної безпеки Санае Такаїчі. Імовірно, вона може стати першою жінкою прем’єр-міністром в історії країни.

Про це пише ВВС та АР.

"У країні, яка посідає низькі позиції у світових рейтингах гендерної рівності, 64-річна Такаїті увійшла в історію як перша жінка-лідер давньої консервативної Ліберально-демократичної партії Японії. Вона є однією з найконсервативніших членів партії, де переважну більшість складають чоловіки", — зазначає видання.

Такаїчі перемогла у другому турі голосування, випередивши свого найближчого суперника, міністра сільського господарства Шінджіро Коїдзумі, сина колишнього прем'єр-міністра Дзюнітіро Коїдзумі.

За даними видання, політикиня може стати наступною прем’єркою Японії, адже Ліберально-демократична партія нині є найбільшою політсилою в нижній палаті, яка обирає національного лідера, тоді як опозиційні групи залишаються "сильно роздробленими".

"ЛДП, чия серія поразок на парламентських виборах минулого року залишила партію в меншості в обох палатах, прагне обрати нового лідера для швидкого відновлення довіри та стабільності серед виборців, а також для швидкого вирішити проблеми в Японії та за її межами", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що парламентське голосування відбудеться в середині жовтня.

У разі обрання Такаїчі новою прем’єр-міністеркою, вона муситиме зосередитися на проблемах млявої економіки та підтримці японських домогосподарств, які "борються з невпинною інфляцією та стагнацією заробітної плати". Крім того, їй доведеться "маневрувати у скелястих відносинах між США та Японією та переглянути тарифну угоду з адміністрацією американського лідера Дональда Трампа, укладену попереднім урядом", зазначає видання.

Нагадаємо, у вересні премʼєр-міністр Японії Ішіба Шіґеру подав у відставку через корупційний скандал у Ліберально-демократичній партії. У політсилі виявили проблеми, пов'язані зі збором коштів на політичні рахунки. Це спричинило серію скандалів у Японії.

Що відомо про Санае Такаїті

Санае Такаїчі 64 роки, вона консервативна націоналістка. У своїй програмі політикиня програмі пообіцяла подвоїти японську економіку за наступні 10 років завдяки значним державним інвестиціям у нові технології, інфраструктуру, виробництво продуктів харчування та інші сфери економічної безпеки.

Також вона заявляла, що продовжить торговельну угоду з президентом США Дональдом Трампом, за якою Японія погодилася інвестувати 550 мільярдів доларів у Штати в обмін на зниження тарифів на автомобілі та інші японські товари. Водночас Такаїчі допускає перегляд угоди, якщо та виявиться несправедливою.