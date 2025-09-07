Премʼєр Японії подав у відставку, у його партії виявили корупційний скандал

Премʼєр-міністр Японії Ішіба Шіґеру подав у відставку через корупційний скандал у Ліберально-демократичній партії.

Про це повідомляє японське видання NHK World.

У Ліберально-демократичній партії, лідером якої є Ішіба Шіґеру, виявили проблеми пов'язані зі збором коштів на політичні рахунки. Це спричинило серію скандалів у Японії.

У липні 2025 року Ліберально-демократична партія втратила більшість у верхній палаті парламенту Японії на виборах.

У партії закликали премʼєр-міністра Шіґеру взяти на себе відповідальність за поразку на виборах до парламенту.

Після відставки Ішіби Шіґеру, Ліберально-демократична партія має провести позачергові внутрішні вибори лідера партії та премʼєр-міністра.

У правлячій Ліберально-демократичній партії Японії думки щодо того, чи проводити позачергові вибори лідера для заміни прем'єр-міністра Ішіби Шіґеру, неоднозначні. У партії сподіваються уникнути адміністративної кризи у країні.

Ішіба Шіґеру обійняв посаду премʼєр-міністра Японії у 2024 році та пообіцяв боротися з інфляцією, а також реформувати Ліберально-демократичну партію.