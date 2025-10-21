В Білому домі буде "великий і прекрасний" бальний зал

Президент США Дональд Трамп анонсував облаштування бального залу в Білому домі, зокрема для прийомів політиків з державними візитами.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що на території Білого дому розпочато будівництво нового, великого і прекрасного бального залу Білого дому. Східне крило, яке повністю відокремлене від самого Білого дому, в рамках цього процесу повністю модернізується і після завершення будівництва стане ще красивішим, ніж будь-коли!" — розповів президент.

Він каже, що почав цей проєкт без жодних витрат з податків американців. Бальний зал Білого дому фінансується з приватних коштів "багатьох щедрих патріотів", великих американських компаній, туди також вклався особисто Трамп.

У бальній залі можна було б проводити великі вечірки, державні візити та інші заходи.

Після своєї інавгурації Трамп почав активно декорувати Овальний кабінет, зокрема золотими елементами. В приміщенні з'явилися позолочені настінні аплікації в стилі рококо — майже такі самі, як у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго.

