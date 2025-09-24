Поблизу Капітолію невідомі встановили статую Трампа з Епштейном

Статуя, що зображує президента США Дональда Трампа, який тримається за руку з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини, Джеффрі Епштейном, з'явилася у вівторок, 23 вересня, у парку поблизу Капітолію США, головної законодавчої будівлі країни.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ця робота є останньою з серії скульптур із критикою президента, які були встановлені у Вашингтоні та інших місцях анонімною групою.

На табличці біля основи інсталяції написано: “Ми відзначаємо давній зв’язок між президентом Дональдом Дж. Трампом та його “найближчим другом” Джеффрі Епштейном”.

Американська телекомпанія CBS повідомила, що влада не встановила, хто встановив статую, яка вже привернула увагу перехожих та туристів.

Трамп намагався дистанціюватися від Епштейна після появи “книги днів народження” 2003 року, що містила записку з його підписом, який він заперечував. Епштейн, який помер у в'язниці на Мангеттені у 2019 році, підтримував зв'язки з численними відомими політичними та бізнес-діячами.

Президент закликав своїх прихильників залишити це питання позаду, назвавши його містифікацією, яку просували демократи. Раніше цього року Міністерство юстиції відмовилося оприлюднити додаткові документи зі свого розслідування справи Епштейна, незважаючи на заклики деяких союзників Трампа до повного розкриття інформації.

Це вже друга статуя Трампа, що з'явилася на Національній алеї за тиждень. Минулої середи 3,6-метрову “золоту” статую президента, що тримає біткойн, відкрили в рамках тимчасової експозиції, фінансованої інвесторами криптовалют. Людина, яка в анонімному інтерв’ю The Washington Post, назвала себе художником, відповідальним за встановлення статуї Трампа та Епштейна, заявила, що між статуєю біткойна та зусиллями його групи немає жодного зв'язку, пише The Washington Post.

Як раніше повідомляла газета The Washington Post, немає жодних публічних доказів неналежної поведінки Трампа, пов'язаної з Епштейном.

Служба національних парків видала дозвіл на скульптуру, який дозволяє їй залишатися на місці до 20:00 неділі. Мета твору мистецтва, зазначена в заявці на дозвіл, — "продемонструвати свободу слова та художнього самовираження за допомогою політичної символіки".

Нова скульптура за стилем та змістом схожа на кілька попередніх інсталяцій анонімної групи художників, таких як червнева інсталяція під назвою "Схвалено диктатором" , яка містила заяви на підтримку Трампа від авторитарних лідерів Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Перший витвір протестного мистецтва цієї групи з'явився минулого жовтня, коли вона встановила копію столу колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, демократки від Каліфорнії, з фальшивою купою какашок зверху. Ця робота була жартівливою даниною пам'яті учасникам заворушень 6 січня, які штурмували Капітолій США, намагаючись зірвати вибори 2020 року.

Нова інсталяція викликала зневагу з боку Білого дому.

"Ліберали можуть витрачати свої гроші як завгодно, але не новина, що Епштейн знав Дональда Трампа, адже Дональд Трамп вигнав Епштейна зі свого клубу за те, що він був покидьком", – заявила речниця Білого дому Абігейл Джексон у електронному листі.

Вона заявила, що "демократи, медіа та організація, яка витрачає свої гроші на цю статую, знали про Епштейна та його жертв роками і нічого не зробили, щоб допомогти їм, поки президент Трамп закликав до прозорості, а тепер виконує це завдання, надаючи тисячі сторінок документів".

У чому звинувачують Епштейна

Фінансиста та мільярдера Джеффрі Епштейна у липні 2019 року звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуалізованої експлуатації. За версією слідства, він з 2002 по 2005 роки піддав сексуалізованому насильству неповнолітніх дівчат у своєму будинку, а також платив їм за секс і змушував приводити ровесниць.

Вперше Епштейна заарештували 2005 року після звинувачень у тому, що він заплатив за секс 14-річній дівчині, проте 2008 року, відбувши 13 місяців ув'язнення, він звільнився.

Разом із Епштейном у справі проходила його подруга Гіслейн Максвелл, яку звинуватили у вербуванні неповнолітніх. У серпні 2019 року, через місяць після ув'язнення, Епштейн скоїв самогубство у тюремній камері. Максвеллу в 2022 році засудили на 20 років за пособництво у розбещенні дівчаток-підлітків. Сама ж вона наполягає на своїй невинності.

У січні 2024 року суд США оприлюднив понад тисячу документів, пов’язаних із історією померлого Епштейна. У цих документах, зокрема, фігурували імена відомих політиків, акторів та бізнесменів, пов'язаних із Епштейном. Серед фігурантів: колишні президенти США Білл Клінтон і Дональд Трамп, брат короля Сполученого Королівства Карла III принц Ендрю, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, співак Майкл Джексон, ілюзіоніст Девід Копперфільд — і багато інших.