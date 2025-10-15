Гілі: підтримка України з боку НАТО має відповідати ескалації Путіна

Країни НАТО повинні надавати Україні допомогу, відповідно до рівня ескалації ситуації з боку очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє Sky News.

"Наша підтримка має відповідати ескалації Путіна, і наша роль як членів UDCG (контактної групи з оборони України, — ред.) полягає в тому, щоб гарантувати силу України", — сказав він.

За словами міністра, Велика Британія витрачає цього року на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше, і за останні шість місяців поставила країні 85 тисяч дронів.

Гілі також нагадав, що Британія посилила санкції проти РФ.

"Ми посилюємо тиск на Путіна, як військовий, так і економічний, і сьогодні Велика Британія підтвердила 92 нових санкції щодо енергетичного сектору Росії, нафтових компаній і військового ланцюжка постачань", — сказав міністр.

Він наголосив, що "безпечній Європі потрібна сильна Україна", і водночас попередив, що "агресія Путіна не обмежується Україною".

"Вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові: навмисно чи ні, Путін спостерігає за тим, що ми робимо. І він не повинен сумніватися, що якщо НАТО погрожуватиме, ми будемо діяти. Він не повинен сумніватися. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказав Гілі.