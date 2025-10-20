ВАКС у 15 разів зменшив заставу для екссудді Верховного суду Львова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив зі 302 млн грн до 20 млн грн розмір застави для колишнього заступника голови Верховного Суду і судді Касаційного господарського суду Богдана Львова.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на трансляцію засідання суду.

Прокурор просив застосувати до Львова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак суддя частково задовольнив клопотання захисту і зменшив заставу до 20 млн грн.

Суд також ухвалив залишити без змін процесуальні обов'язки. Водночас суд відмовив у взятті обвинуваченого на поруки. Рішення ще може бути оскаржене.

"Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів", — оголосив слідчий суддя.

Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024-му оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

18 червня 2025-го Шевченківський райсуд Києва відправив Львова під варту з альтернативою застави 302,8 млн грн. Опинившись під вартою, екссуддя звернувся до Ради суддів України, з заявою про те, що запобіжний захід порушує гарантії незалежності та недоторканності судді.

Що відомо про справу судді Львова

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, де наводять докази, що суддя Верховного Суду, очільник Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного Суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що звернувся до СБУ з проханням перевірити факти і повідомити йому, чи правдиві вони.

Богдан Львов, який з 2017 року очолює Касаційний господарський суд ВС, спростовує звинувачення і заявляє, що недостовірну інформацію поширюють, аби його дискредитувати.

16 вересня 2022 року Вища рада правосуддя наголосила, що від імені України суддя може мати лише громадянство української держави. Доведена у визначений законодавством спосіб наявність іншого громадянства є підставою для припинення його повноважень.

19 вересня відбулись збори суддів Касаційного господарського суду, де голосували за недовіру Львову і за те, щоб йому не давали справи. Обидва рішення не підтримали. Проте Князєв розповів, що закрив Львову доступ до державної таємниці на час перевірки.

21 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості судді Богдана Львова у Москві, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

26 вересня Служба безпеки України скасувала допуск до державної таємниці заступнику голови Верховного суду Богдану Львову.

30 вересня наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

5 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що суддю Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність в нього російського громадянства.

9 листопада стало відомо, що Богдан Львов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, де просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду, а також "негайно поновити його на посаді" судді касаційної інстанції і стягнути середню заробітну плату за час "вимушеного прогулу".

10 січня Київський окружний адмінсуд частково задовольнив позов Львова. КОАС зобов'язав поновити його на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Крім того, Львову мають виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу за період з 5 жовтня 2022 року.

Після цього Верховний Суд України подав апеляцію щодо рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС).