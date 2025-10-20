Перейти до основного змісту
Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок
ПОЛЬЩАЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇВІЙНАПОЛІТИКА

Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Дональд Туск
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Getty Images/WOJTEK RADWANSKI/AFP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ не повинен чинити тиск на президента України Володимира Зеленського стосовно територіальних поступок Росії.

Про це Туск написав у соцмережі X.

“Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру”, — написав Туск у соцмережі X.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок