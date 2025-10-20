Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ не повинен чинити тиск на президента України Володимира Зеленського стосовно територіальних поступок Росії.
Про це Туск написав у соцмережі X.
“Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру”, — написав Туск у соцмережі X.
Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.
Читати ще