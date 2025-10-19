20 жовтня — 1335-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- В усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 для промисловості діятимуть графіки відключень світла.
- Росія атакувала об’єкт енергетики на Чернігівщині, понад 55 тисяч абонентів лишились без світла.
- Росія вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували 192 працівники — триває їхня евакуація. Це вже четверта масована атака на вугільні підприємства компанії за два місяці,
Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ не повинен чинити тиск на президента України Володимира Зеленського стосовно територіальних поступок Росії.
Про це Туск написав у соцмережі X.
“Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру”, — написав Туск у соцмережі X.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного.