Армія РФ завдала масованого удару по шахті на Дніпропетровщині та по об’єкту енергетики на Чернігівщині.1335 день війни
Наслідки атаки російського безпілотника у місті Шахтарське Дніпропетровської області, 19 жовтня 2025 року. . REUTERS/Anatolii Stepanov

20 жовтня — 1335-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • В усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 для промисловості діятимуть графіки відключень світла.
  • Росія атакувала об’єкт енергетики на Чернігівщині, понад 55 тисяч абонентів лишились без світла.
  • Росія вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували 192 працівники — триває їхня евакуація. Це вже четверта масована атака на вугільні підприємства компанії за два місяці,

Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ не повинен чинити тиск на президента України Володимира Зеленського стосовно територіальних поступок Росії.

Про це Туск написав у соцмережі X.

“Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру”, — написав Туск у соцмережі X.

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного.

