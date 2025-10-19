19 жовтня — 1334-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що президент США не сказав "ні" на передачу Україні ракет Tomahawk, але й не сказав "так".
- 18 жовтня в деяких областях України застосували аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Тим часом уряд створив Координаційний штаб для захисту обʼєктів енергетичної інфраструктури.
- Поблизу ЗАЕС розпочався ремонт пошкоджених ліній електропередач, у зоні робіт встановлене локальне припинення вогню, повідомили в МАГАТЕ.
- Армія РФ просунулась поблизу Новоіванівки на Запоріжжі, повідомили аналітики DeepState.
- Путін під час розмови з Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни, повідомило The Washington Post із посиланням на джерела.