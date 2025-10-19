Перейти до основного змісту
Зеленський розраховує на продовження переговорів щодо Tomahawk, армія РФ просунулась на Запоріжжі. 1334 день війни
Дим підіймається над Костянтинівкою після російських ударів, Донеччина, 18 жовтня 2025 року. Getty Images/Anadolu/Jose Colon

19 жовтня — 1334-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

