Помер бас-гітарист і співзасновник гурту Limp Bizkit Сем Ріверс

Помер Сем Ріверс — бас-гітарист та один із засновників американського ню-метал гурту Limp Bizkit. Йому було 48 років.

Про це гурт повідомив в Instagram 19 жовтня.

Причина смерті музиканта не розголошується.

"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по групі. Наше серцебиття", — йдеться у в заяві Limp Bizkit.

Колеги по гурту кажуть, що "від першої ноти", яку вони виконали разом, Сем "приносив світло та ритм, які неможливо замінити".

"Його талант був природним, присутність — незабутньою, серце — величезним", — йдеться в заяві Limp Bizkit.

Також у заяві наголошується на особливій ролі Реверса в колективі.

"Ми розділили так багато моментів — диких, тихих, прекрасних. І кожен з них важив більше, тому що Сем був поруч. Він був людиною, яка трапляється раз у житті. Справжня легенда легенд. І його дух житиме вічно — у кожному ритмі, на кожній сцені, у кожному спогаді", — додали музиканти гурту.

Пост із повідомленням про смерть Ріверса підписали вокаліст гурту Фред Дерст, барабанщик Джон Отто, гітарист Уес Борланд та DJ Lethal.

Limp Bizkit — американський ню-метал гурт, який отримав світову популярність наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Гурт був заснований в 1994 році в Джексонвіллі, штат Флорида. До його складу увійшли вокаліст Фред Дерст, басист Сем Ріверс, барабанщик Джон Отто, гітарист Уес Борланд та DJ Lethal.

Ріверс був одним із засновників Limp Bizkit і зробив значний внесок у стиль та звучання гурту. У 2000 році він отримав премію Gibson як найкращий бас-гітарист. Музикант залишав Limp Bizkit у 2015-му на кілька років через хворобу печінки, спричинену надмірним вживанням алкоголю, але потім повернувся.

17 жовтня стало відомо, що у віці 74 років із життя пішов гітарист та один із засновників американського рок-гурту Kiss Пол Деніел "Ейс" Фрейлі.