Адміністрація президента США Дональда Трампа до 20 жовтня відправить у відпустку близько 1400 працівників агентства, яке управляє ядерним арсеналом США, через шатдаун.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив у соцмережах, що відпустки торкнуться працівників Національної адміністрації ядерної безпеки, які "мають вирішальне значення для модернізації нашого ядерного арсеналу".

Представник відомства заявив, що майже 400 працівників залишаться в NNSA, підрозділі Міненергетики, який також працює по всьому світу для безпеки використання ядерних матеріалів, зокрема в Україні, де триває війна з Росією.

Райт розповів USA Today, що через карантин, який триває вже 17-й день, можуть бути десятки тисяч звільнень підрядників, а також штатних працівників.

Агентство не звільнятиме людей, які працюють у аварійно-рятувальних службах, заявив Райт. Однак за його словами, це може вплинути на модернізацію програми ядерної зброї для заміни старої зброї.

"Ми тільки набираємо обертів, – сказав він про програму. — Якщо всі не отримуватимуть зарплату і не виходитимуть на роботу, це не матиме користі".

За даними Politico, кількість відправлених у відпустку працівників NNSA сягне близько 80%.

Згідно з квітневим звітом незалежного Бюджетного управління Конгресу, витрати на утримання та модернізацію ядерних сил США до 2034 року, за прогнозами, зростуть до 946 млрд доларів, що на 25% перевищує оцінку станом на 2023 рік. Витрати на ядерну зброю розподіляються між Пентагоном і NNSA.

Міністерство енергетики повідомило, що Райт відвідає Національний центр ядерної безпеки в Неваді в понеділок, щоб обговорити вплив шатдауну на арсенал ядерної зброї.