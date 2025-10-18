Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Британський принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III і син покійної королеви Єлизавети II, заявив, що припиняє користуватися титулом герцога Йоркського після багаторічної критики через його поведінку та зв’язки з американським злочинцем і секс-офендером Джеффрі Епштейном.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві 65-річний принц зазначив, що "постійні звинувачення" на його адресу відволікають увагу від роботи короля та всієї королівської родини.

"Я завжди ставив свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. З погодження Його Величності вважаю, що мушу зробити ще один крок — більше не використовуватиму титул і почесті, даровані мені. Як і раніше, я категорично заперечую усі звинувачення проти мене", — йдеться в заяві принца Ендрю.

Рішення ухвалили після консультацій із королем

Як повідомили джерела у палаці, рішення було прийнято після обговорення із старшими членами королівської родини, і король Чарльз "схвалив цей крок".

Колись Ендрю вважався "героєм Фолклендської війни" та привабливим офіцером флоту, однак його репутація різко погіршилася після скандалів, пов’язаних із Епштейном та звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

У 2022 році принц був позбавлений військових звань і королівських патронажів після позову американки Вірджинії Джуффре, яка звинуватила його у сексуальному насильстві в підлітковому віці. Ендрю заперечував усі звинувачення, але погодився на позасудове врегулювання.

Згідно з опитуванням YouGov, 67% британців підтримують рішення позбавити Ендрю решти титулів, лише 13% виступили проти. Лише 5% респондентів мають позитивне ставлення до нього.

Хоча принц більше не користуватиметься титулом герцога Йоркського, він залишатиметься принцом і продовжить жити у своїй резиденції Royal Lodge неподалік Віндзорського замку. Проте участі в офіційних заходах, зокрема різдвяних зборах родини у Сандрінгемі, він більше не братиме.

Його доньки, принцеси Беатріс і Євгенія, не втратять жодних привілеїв, однак його колишня дружина Сара Фергюсон також більше не використовуватиме титул герцогині Йоркської.

За словами історика Ентоні Селдона, востаннє подібне рішення щодо старшого члена британської королівської родини ухвалювали понад століття тому.

"Палац і сам принц зрозуміли, що потрібно створити ще більшу дистанцію. Ендрю намагається виглядати проактивним і повернути бодай частину гідності", — сказав біограф Роберт Хардман в ефірі BBC.

У чому звинувачували Ендрю

Вірджинія Джуффре стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. У матеріалах позовної справи сказано, що принц чинив сексуальні дії без її згоди, знаючи наперед про її вік, а також про те, що Джуффре "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффре називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Після того, як адвокатам Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Джуффре, Ендрю позбавили королівського патронажу та військових звань і нагород. Британський принц пізніше клопотав, щоб його справу розглядав суд присяжних. Зрештою Ендрю домовився в позасудовому порядку про врегулювання позову Джуффре і не постав перед судом.

Справа Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоубізнесу. Мільярдера роками підозрювали в секс-торгівлі неповнолітніми, але йому роками вдавалось уникати обвинувачень.

У липні 2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.