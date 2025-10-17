У пʼятницю, 17 жовтня, віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Амбруаз Файоль та виконувач обов'язків адміністратора Програми розвитку ООН Хаолян Сюй підписали дві угоди, спрямовані на прискорення програм відновлення та модернізації соціальної та критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Церемонія підписання відбулася у Вашингтоні, на полях щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, за участю президентки ЄІБ Надії Кальвіньо та прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Зазначається, що угоди передбачають відновлення та модернізацію понад 500 шкіл, дитсадків, лікарень, комунальних підприємств та систем опалення у більш ніж 150 громадах по всій Україні.

"Нові угоди передбачають технічну допомогу на суму понад 9 млн євро від програми ЄІБ "EU for Ukraine" для провадження трьох програм відновлення ЄІБ та програми централізованого теплопостачання в Україні", — зазначили у відомстві.

Крім того, протягом наступних двох років ПРООН забезпечуватиме оперативну підтримку у впровадженні програм відновлення Європейського інвестиційного банку.

"Проєкти реалізовуватимуть громади за фінансової підтримки ЄІБ. Результат спільної праці — громади отримають більш стійкі, ефективні та незалежні системи опалення. Ця співпраця є ключовою для підтримки стійкості територій та забезпечення населення життєво необхідними послугами", — йдеться у повідомленні.