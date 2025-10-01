НАК "Нафтогаз України" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на 20 років підписали угоду про довгострокове фінансування на €300 млн. Кредит піде на проходження опалювального сезону та декарбонізацію.

Про це стало відомо під час брифінгу у межах візиту Єврокомісарки Марти Кос до Києва 1 жовтня, передає кореспондентка Суспільного. Гроші будуть спрямовані на дві основні цілі:

Невідкладна підтримка: фінансування покриє нагальні потреби Нафтогазу в закупівлі природного газу для успішного проходження найближчого опалювального сезону. Це розглядається як практична допомога для підтримки енергетичної безпеки країни в умовах повномасштабної російської агресії. Довгостроковий розвиток: угода також слугуватиме інструментом для декарбонізації енергетичного сектору України, інвестування у "зелені" проєкти та сприяння розвитку економіки.

Співпраця з Євросоюзом та Урядом

Під час церемонії підписання учасники наголосили на важливості міжнародної співпраці: