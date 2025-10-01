Перейти до основного змісту
Нафтогаз отримав 300 мільйонів євро від ЄІБ на закупівлю газу та "зелені" проєкти
Нафтогаз отримав 300 мільйонів євро від ЄІБ на закупівлю газу та "зелені" проєкти

Юрій Свиридюк
Анна Железняк
Робітник вставляє бурильну трубу в роторний кожух на газовій установці під час бурових робіт компанії "Укргазвидобування" (підрозділ НАК "Нафтогаз України", Полтава, Україна, 21 липня 2017 року. Getty Images/Vincent Mundy/Bloomberg

НАК "Нафтогаз України" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на 20 років підписали угоду про довгострокове фінансування на €300 млн. Кредит піде на проходження опалювального сезону та декарбонізацію.

Про це стало відомо під час брифінгу у межах візиту Єврокомісарки Марти Кос до Києва 1 жовтня, передає кореспондентка Суспільного. Гроші будуть спрямовані на дві основні цілі:

  1. Невідкладна підтримка: фінансування покриє нагальні потреби Нафтогазу в закупівлі природного газу для успішного проходження найближчого опалювального сезону. Це розглядається як практична допомога для підтримки енергетичної безпеки країни в умовах повномасштабної російської агресії.
  2. Довгостроковий розвиток: угода також слугуватиме інструментом для декарбонізації енергетичного сектору України, інвестування у "зелені" проєкти та сприяння розвитку економіки.

Співпраця з Євросоюзом та Урядом

Під час церемонії підписання учасники наголосили на важливості міжнародної співпраці:

  • Гарантія ЄС: позика у 300 мільйонів євро є частиною більшого фінансового пакета для України та гарантується Європейським Союзом.
  • Спільні зусилля: представники банку та Нафтогазу зазначили, що угода стала можливою завдяки співпраці з Європейською комісією та урядом України. Було підкреслено "прагматичний підхід" Уряду, що дозволив швидко укласти угоду.
