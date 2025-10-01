НАК "Нафтогаз України" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на 20 років підписали угоду про довгострокове фінансування на €300 млн. Кредит піде на проходження опалювального сезону та декарбонізацію.
Про це стало відомо під час брифінгу у межах візиту Єврокомісарки Марти Кос до Києва 1 жовтня, передає кореспондентка Суспільного. Гроші будуть спрямовані на дві основні цілі:
- Невідкладна підтримка: фінансування покриє нагальні потреби Нафтогазу в закупівлі природного газу для успішного проходження найближчого опалювального сезону. Це розглядається як практична допомога для підтримки енергетичної безпеки країни в умовах повномасштабної російської агресії.
- Довгостроковий розвиток: угода також слугуватиме інструментом для декарбонізації енергетичного сектору України, інвестування у "зелені" проєкти та сприяння розвитку економіки.
Співпраця з Євросоюзом та Урядом
Під час церемонії підписання учасники наголосили на важливості міжнародної співпраці:
- Гарантія ЄС: позика у 300 мільйонів євро є частиною більшого фінансового пакета для України та гарантується Європейським Союзом.
- Спільні зусилля: представники банку та Нафтогазу зазначили, що угода стала можливою завдяки співпраці з Європейською комісією та урядом України. Було підкреслено "прагматичний підхід" Уряду, що дозволив швидко укласти угоду.