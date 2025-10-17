Словаччина передасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тисяч євро, а також 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів зі словацьким візаві Юраєм Бланаром у межах третього раунду міжурядових консультацій в Кошице (Словаччина) 17 жовтня.

Міністри обговорили нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Результатом зустрічі стало оголошення про допомогу Україні на 500 тисяч євро для відновлення енергосистеми.

"Словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі. Я також подякував Словаччині за надання відпочинку та літніх канікул українським дітям", — написав Сибіга в Х.

Ще однією ключовою темою обговорення була співпраця в галузі оборони, зокрема використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL.

"Словацька сторона готова сприяти гарантіям безпеки України в межах нової архітектури безпеки в Європі", — додав Сибіга.

Український міністр під час зустрічі наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію з метою просування миру. Очільники зовнішньополітичних відомств країн детально обговорили 19-й пакет санкцій, який мають ухвалити найближчим часом.

"Я наголосив на нашій успішній співпраці у сфері захисту національних меншин. Це є прикладом для всього регіону і демонструє, що за наявності справжньої волі з обох сторін у цій сфері не виникає жодних проблем", — написав Сибіга.

Україна до кінця 2026 року планує відкрити Генеральне консульство в Прешові. Воно має покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі України

Зранку 17 жовтня в Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії в Україні залишається високим через хмарну і холодну погоду.

Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ввечері цього ж дня планується застосування аварійних знеструмлень під час вечірнього максимуму споживання. На сході України можливе поновлення відключень у найближчу годину.