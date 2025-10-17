В Перу чоловік загинув під час протестів проти нового президента

32-річний протестувальник загинув, ще 32 цивільних і 88 поліцейських поранені внаслідок сутичок на протестах у Перу. Мітинги в країні почалися місяць тому — проти корупції, злочинності та бідності. Кілька днів тому Конгрес Перу усунув президентку Діну Болуарте.

Про загиблого повідомив 16 жовтня офіс державного омбудсмена Перу, а також новий президент Хосе Хері.

"Я сумую за смертю 32-річного громадянина Едуардо Руїса Санса. Сили його родині в цей важкий час. Нехай розслідування об'єктивно встановить факти та відповідальність", — відреагував Хері.

За словами прокурорів, як пишуть AP та Reuters, чоловіка застрелили з вогнепальної зброї.

Запалені свічки під плакатом із портретом Маурісіо Руїса, 32-річного чоловіка, який загинув під час протесту проти президента Перу Хосе Хері, Ліма, Перу, 16 жовтня 2025 року. REUTERS/Sebastian Castaneda

Офіс Омбудсмена не писав про те, хто саме винен у початку насильства на протесті напередодні, лише наголосив, що демонстрації мають бути мирними і управління "рішуче відкидає всі форми насильства, незалежно від їхнього джерела".

Протести в Перу почалися місяць тому. Люди вимагали підвищення пенсій та заробітної плати для молоді, висловлювали незадоволення злочинністю, корупцією та владою.

10 жовтня парламент Перу проголосував за відставку президентки Діни Болуарте та погодив на цю посаду Хосе Хері. Він уже сьомий президент за менше ніж 10 років, а в липні мають відбутися планові вибори.

А втім, протестувальники вийшли на вулиці знов. Хоч Хері пообіцяв поставити у пріоритет боротьбу зі злочинністю, проти нього виникли скандали, зокрема звинувачення у корупції та розслідування сексуального насильства (вже закрите).

Мітингарі закликали його та інших законодавців піти у відставку. Вони скандували під будівлею Конгресу: "Усі повинні піти!" Поліція застосувала сльозогінний газ, а деякі протестувальники кидали феєрверки, каміння та палаючі предмети.