У М'янмі люди зібралися на буддійський фестиваль і протестували проти військової влади. Армійський параплан скинув дві бомби на натовп, через що загинули 24 людини і ще 47 отримали поранення.

Про таке повідомили британський суспільний мовник BBC та інформагентство Associated Press.

Як стало відомо медійникам, обстріл стався в понеділок, 6 жовтня ввечері, коли близько 100 людей зібралися в містечку Чаунг У в регіоні Сікайн з нагоди національного свята, буддійського фестивалю.

Святкування включало й мітинг, де активісти закликали звільнити політичних в'язнів, яких утримує військовий уряд М'янми. Місцевий мешканець, який був присутній на церемонії, розповів AP, що юрба почала розходитися, щойно почула повідомлення про наближення параплана, але той прибув дуже швидко і скинув бомби, коли люди ще були на місці святкувань.

Серед загиблих, як розповів АР повстанець руху опору, були місцеві жителі, діти, політичні активісти, члени озброєних антиармійських рухів.

Військові заперечили, що здійснили напад у Сікайні.

Служба BBC у М'янмі нещодавно повідомила, що хунта дедалі частіше використовує парамотори, тому що їй бракує літаків і вертольотів, а також авіаційного палива.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що використання хунтою моторизованих парапланів для нападу на населені пункти є "жахливим сигналом тривоги про те, що цивільне населення в М’янмі потребує термінового захисту". Моторизовані параплани є тривожною тенденцією, додають в організації, і кажуть, що військові вчинили воєнний злочин.

Що відбувається в М'янмі

У М'янмі з 2021 року триває громадянська війна. Військові повалили демократично обраний уряд. Колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років в'язниці, а фактичним керівником держави головнокомандувача Збройних сил генерала Міна Аун Хлайна. Громадяни протестували проти військової хунти, у країні з'явилися добровольчі ополчення, які контролюють окремі території.

За даними ООН, понад 3 мільйони людей були змушені покинути свої домівки, а майже 20 мільйонів потребували допомоги.

На грудень 2025 року в М'янмі заплановані загальні вибори, перші з часів держперевороту. Однак хунта заборонила багато опозиційних партій, а самі голосування, ймовірно, пройдуть лише в половині країни — там, де землю контролюють військові.