Президент Непалу Рамчандра Паудель після тижня протестів у країні розпустив парламент, оголосив про нові вибори і призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі очільницею тимчасового уряду.
Про це повідомляють Reuters та The Guardian.
Президент розпустив Палату представників і призначив вибори на 5 березня 2026 року.
Крім того, Паудель призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі очільницею тимчасового уряду. Вона стала першою в країні жінкою на цій посаді.
Каркі призначили на посаду після двох днів інтенсивних переговорів між Пауделем, командувачем армії Ашоком Раджем Сігделем і лідерами протестів.
Пізно увечері 12 вересня Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністерка країни.
Сушила Каркі відома своєю жорсткою позицією проти корупції. У 2016 році вона стала першою жінкою-головним суддею Непалу та ухвалювала резонансні рішення проти міністрів і високопосадовців. Після виходу на пенсію Каркі активно виступала на теми доброчесності та реформ.
Її кандидатуру підтримали як протестувальники, так і популярний мер столиці Катманду Балендра Шах. Після тиску армії та переговорів із президентом політичні партії погодилися на розпуск парламенту й формування тимчасового уряду на чолі з Каркі.