У Непалі жінка вперше очолила уряд, президент розпустив парламент і призначив вибори
Надія Собенко
Президент Непалу Рамчандра Паудель приводить до присяги Сушилу Каркі
Президент Непалу Рамчандра Паудель приводить до присяги колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі як тимчасового прем'єр-міністра Непалу в офісі президента в Катманду, 12 вересня 2025 року. REUTERS/Офіс президента Непалу

Президент Непалу Рамчандра Паудель після тижня протестів у країні розпустив парламент, оголосив про нові вибори і призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі очільницею тимчасового уряду.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian.

Президент розпустив Палату представників і призначив вибори на 5 березня 2026 року.

Крім того, Паудель призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі очільницею тимчасового уряду. Вона стала першою в країні жінкою на цій посаді.

Каркі призначили на посаду після двох днів інтенсивних переговорів між Пауделем, командувачем армії Ашоком Раджем Сігделем і лідерами протестів.

Пізно увечері 12 вересня Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністерка країни.

Сушила Каркі відома своєю жорсткою позицією проти корупції. У 2016 році вона стала першою жінкою-головним суддею Непалу та ухвалювала резонансні рішення проти міністрів і високопосадовців. Після виходу на пенсію Каркі активно виступала на теми доброчесності та реформ.

Її кандидатуру підтримали як протестувальники, так і популярний мер столиці Катманду Балендра Шах. Після тиску армії та переговорів із президентом політичні партії погодилися на розпуск парламенту й формування тимчасового уряду на чолі з Каркі.

