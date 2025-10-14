Парламент Мадагаскару проголосував за імпічмент президента Андрі Раджуеліни, який напередодні покинув країну. Влада наразі перейшла до збройних сил країни.

Про це пишуть Reuters та The Washington Post.

Раджуеліну евакуювали до Франції. Сьогодні, 14 жовтня, він намагався з екзилю розпустити нижню палату парламенту, Національну асамблею. Очевидно, щоб запобігти власному імпічменту. Але депутати проігнорували указ президента й більшістю голосів проголосували за припинення правління Раджуеліни. Військові анонсували референдум в острівній країні через два роки.

Одразу після імпічменту лідер елітного військового підрозділу Мадагаскару CAPSAT Майкл Рандріаніріна заявив, що збройні сили країни сформують раду, до складу якої увійдуть офіцери збройних сил і жандармерії. Вони планують призначити прем'єр-міністра, який швидко сформує цивільний уряд.

"Ми беремо владу", — заявив Рандріаніріна журналістам перед президентським палацом у столиці Мадагаскару. Він оголосив про тимчасове зупинення дії Конституції. Призупинив і діяльність Сенату, Вищого конституційного суду, Незалежної національної виборчої комісії, Вищого суду справедливості та Вищої ради з захисту прав людини та верховенства права.

Офіс Раджуеліни після виступу військового випустив заяву, в якій засудив оголошення Рандріаніріни як порушення Конституції та спробу державного перевороту.

Зміна влади в Мадагаскарі сталася після протестів молодого покоління. Акції протесту, ініційовані молоддю 25 вересня, почалися у Мадагаскарі через перебої з водою та електрикою, але швидко переросли у вимоги боротьби з корупцією та реформування політичної системи. Президент Андрі Раджоеліна відправив у відставку прем’єр-міністра та розпустив уряд. За даними ООН, щонайменше 22 людей загинули від дій правоохоронців країни. Водночас протестувальники вимагали відставки президента. До них долучилася.

14 жовтня відсторонений президент Раджуеліна постила в себе в Х, що приймає нові ліки, які дозволять посилити національний енергетичний потенціал.