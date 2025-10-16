ЄС досяг попередньої угоди про Європейську програму оборонної промисловості

В Європейському Союзі 16 жовтня попередньо домовилися про Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). Ідеться про 1,5 млрд євро на оборону в 2025-2027 роки.

Про це повідомила пресслужба Євроради.

Попередньої угоди про EDIP досягли президентство Ради та перемовники з Європейського парламенту (ЄП).

EDIP — спеціальна програма фінансування оборони на суму 1,5 млрд євро на період 2025-2027 років. Як заявляє пресслужба, програма має на меті підвищити обороноздатність ЄС через посилення конкурентоспроможності та оперативності Європейської оборонної технологічної промислової бази (EDTIB).

Ще EDIP спрямована на підтримку оборонної промислової співпраці з Україною та українськими компаніями за допомогою спеціального Інструменту підтримки України з метою її майбутньої інтеграції в EDTIB.

"Інструмент підтримки України буде наділений фінансовим пакетом у розмірі 300 млн євро", — кажуть посадовці.

Крім того, EDIP встановлює перший в історії (за словами Євроради) механізм забезпечення безпеки постачання оборонної продукції в усьому ЄС і юридичний інструментарій для сприяння довгостроковій співпраці між державами-членами в галузі озброєнь.

5 березня 2024 року Єврокомісія подала пропозицію щодо регламенту, що встановлює EDIP.

Напередодні, 15 жовтня, в Євросоюзі обговорили майбутню дорожню карту щодо готовності до оборони. Одне з питань — як ще більше поглибити співпрацю з Україною. Плани ЄС про оборонну готовність з'явилися на тлі порушення БпЛА повітряного простору країн Європи.