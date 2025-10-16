Європейський Союз до кінця 2025 року має наміри повністю узгодити між всіма країнами-членами відмову від російського скрапленого газу.

Про це Суспільному на умовах анонімності повідомив один з дипломатів ЄС.

"Ми маємо намір 20 жовтня на засіданні Ради ЄС (із питань енергетики — ред.) узгодити загальний підхід і до кінця року досягти угоди з Європарламентом. Майже всі держави-члени підтримують політичну мету ефективної заборони імпорту російського газу. Більшість держав-членів розглядають поточний текст пропозиції як збалансований компроміс", — сказав він.

Дипломат зауважив, що налаштований оптимістично і висловив сподівання, що текст отримає підтримку, адже існує сильне взаємне бажання ухвалити рішення до кінця цього року, додавши, що документ було уточнено, аби не допустити потрапляння газу з РФ на європейський ринок.

"Одним зі способів забезпечення цього є те, що перед прибуттям танкера зі скрапленим природним газом до європейського порту органи влади країни-одержувача отримують документацію про його фактичне походження. Адже якщо ви не знаєте, звідки походить газ, то після його вивантаження ви не зможете вивести його з системи. Тож виникла необхідність уточнити правила таким чином, щоб ми досягли одночасно ефективного виконання й сумісності з практикою роботи як органів влади, так і операторів", — пояснив він.

Він зазначив, що Євросоюз пройшов довгий шлях у зменшенні залежності від імпорту російських енергоносіїв.

"Але, попри це, 2024 року відбулося відновлення імпорту російського газу до ЄС. Він зріс з 15% у 2023 році до 19 % у 2024 році. І загалом російський газ все ще становить приблизно 13% імпорту ЄС у 2025 році. Хоча ці відсотки можуть здаватися невеликими, вони фактично приносять РФ близько 15 мільярдів євро щорічно", — додав дипломат.

На питання про подальші кроки в питанні відмови від енергоносіїв з РФ, він відповів, що цю пропозицію має висунути Єврокомісія.

23 вересня президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН вкотре розкритикував європейські країни-члени НАТО, які досі купують енергоресурси у РФ та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".

Того ж місяця очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.