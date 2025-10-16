"Запас міцності там ще є": Буданов про спроможності РФ продовжувати війну

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов заявив, що наразі Росія має достатній "запас міцності", щоб продовжувати війну ще "досить тривалий час". За його словами, економічні труднощі, з якими стикається РФ, поки не досягли критичного рівня, "який змусить її змінити своє стратегічне бачення світу".

Про це він сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

Він зазначив, що "будь-яка довготривала війна жодній економіці світу та країні ніколи не допомагала", тому теза про те, що Росії стає дедалі важче, "в принципі, апріорі правильна".

Також Буданов розповів про ефект українських ударів по російських нафтопереробним заводам, зазначивши, що вони завдали економічно більших збитків, ніж міжнародні санкції.

"Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більшу урону прибуткам Російської Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу", — сказав очільник ГУР.

Проте, за його словами, наявний санкційний тиск на Росію поки що недостатній.

"Це теж неприємна правда, бо вона призводить нас до наступного висновку, що вочевидь це недостатньо. Я маю на увазі санкційний тиск, він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватись так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб, змінити світобачення Російської Федерації", — зазначив Буданов.

Крім того, очільник ГУР наголосив, що значну частину ударів по російських НПЗ здійснено українськими засобами завдяки вітчизняному виробництву боєприпасів.

"Ми ж працюємо своїми здебільшого засобами, 99% цих засобів — наші. Зараз у нас є наше власне виробництво. Да, хочеться завжди більше, але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо. І зрештою це дає результат", — додав очільник ГУР.