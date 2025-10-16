Керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) генерал Кирило Буданов вважає, що погодження урядом РФ законопроєкту, який дозволяє залучати людей з мобілізаційного резерву для "оборонних завдань" поза межами країни під час збройних конфліктів, означає підготовку Кремля до прихованої "часткової" мобілізації.

Про це він сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

"Це відкриття дверей до по факту прихованої часткової мобілізації. Всі це мають розуміти. Чому це відбувається – відповідь логічна, непомірні втрати. Їх треба чимось компенсувати. Вони (влада РФ — ред.) постійно підіймають одноразові виплати. Але коли йдуть на такі кроки – вочевидь, що це вже не покриває того, що хочуть здобути", — сказав генерал.

Буданов зазначив, що близько року тому в нього запитали про майбутнє РФ і тоді він казав, що до літа 2025 року у Кремля не вистачить ресурсів – як людських, так і технічних, після чого мали початися проблеми.

"Це не означає, що це їх покладе на лопатки. Але будуть проблеми й вони стануть перед вибором – зупинятися чи оголошувати мобілізацію. Зараз перший крок зроблено, все йде прогнозовано. Просто проблема в тому, що це все триває", – додав очільник української розвідки.

Що відомо про цей законопроєкт

Як повідомляли російські медіа, 13 жовтня комісія уряду РФ схвалила для подальшого розгляду Держдумою проєкт закону, запропонований Міноборони. Він передбачає, що військовослужбовці російського мобілізаційного резерву зможуть виконувати "оборонні завдання" під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій або розгортання військ за межами території Росії.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов пояснював журналістам, що автори законопроєкт свідомо використали "широкі формулювання" для залучення резервістів, щоб не приймати додаткових законів під кожен конкретний випадок.

"Це, наприклад, стосується пункту про використання резервістів за межами Росії, оскільки Сумська або Харківська область, де в тому числі йдуть бойові дії, також де-юре знаходяться за межами країни", — сказав депутат.

Відповідно до чинного законодавства у РФ резервістів можуть викликати на "навчальні збори" лише один раз на рік. Тепер же пропонується доповнити законодавство новим поняттям "спеціальних зборів". Рішення про виклик резервістів на такі збори прийматиме глава РФ. І якщо нині резервістів можна залучати до виконання завдань лише в період мобілізації або у воєнний час, то законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на формально "мирний час". При цьому Росія не визнає, що веде війну проти України.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський інформував, що на території України перебувають 695 тисяч російських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року загальні втрати російського війська станом на ранок 16 жовтня 2025-го становили 1127300 солдатів.