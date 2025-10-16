У четвер, 16 жовтня, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та американська компанія Bell Textron IncПровідна американська корпорація, що спеціалізується на виробництві гелікоптерів та систем авіаційної підтримки підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
Зазначається, що документ підписали під час міжнародної виставки AUSA 2025Виставка AUSA 2025 об’єднала понад 44 тисячі учасників із 92 країн світу та понад 750 компаній, присвячених розвитку технологій, інновацій та промислової співпраці. у Вашингтоні. Згідно з ним, в Україні планують створити виробничі й сервісні потужності для розвитку високотехнологічного машинобудування та зміцнення промислового потенціалу держави.
"Компанія Bell Textron Inc висловила готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у межах досягнутих домовленостей компанія відкриє представництво Bell в Україні, створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO), а також вивчить можливості для заснування спільного підприємства з українськими партнерами.
Крім того, Bell надасть технології, обладнання та інструменти для організації відповідного виробництва, а також організує підготовку та стажування українських інженерів і технічних фахівців у США.
Реалізація цих кроків створить основу для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та розвитку нових промислових можливостей у сфері авіації.
"Для України цей меморандум — це крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі. Ми прагнемо, щоб Україна стала частиною глобальних виробничих ланцюгів та інноваційних партнерств", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.