У четвер, 16 жовтня, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та американська компанія Bell Textron Inc підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що документ підписали під час міжнародної виставки AUSA 2025 у Вашингтоні. Згідно з ним, в Україні планують створити виробничі й сервісні потужності для розвитку високотехнологічного машинобудування та зміцнення промислового потенціалу держави.

"Компанія Bell Textron Inc висловила готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у межах досягнутих домовленостей компанія відкриє представництво Bell в Україні, створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO), а також вивчить можливості для заснування спільного підприємства з українськими партнерами.

Крім того, Bell надасть технології, обладнання та інструменти для організації відповідного виробництва, а також організує підготовку та стажування українських інженерів і технічних фахівців у США.

Реалізація цих кроків створить основу для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та розвитку нових промислових можливостей у сфері авіації.

"Для України цей меморандум — це крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі. Ми прагнемо, щоб Україна стала частиною глобальних виробничих ланцюгів та інноваційних партнерств", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.