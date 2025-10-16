Печерський районний суд 15 жовтня продовжив на два місяці арешт народному депутату Федору Христенку, підозрюваному у державній зраді та отриманні хабаря.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Валерій Буняк.

За його словами, захист не погоджується з рішенням і подаватиме апеляцію. Також Печерський суд на тому ж засіданні продовжив строк досудового розслідування у справі до 21 січня 2026 року.

Що відомо про підозру Христенка

21 липня 2025 року СБУ оголосила Христенку підозру у державній зраді та зловживанні впливом. Як заявили слідчі, нардепа завербувала російська ФСБ ще за часів президентства Януковича. Під час Революції гідності Христенко організовував перевезення “тітушок” для організації “Антимайдану”.

13 серпня народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка з Донеччини оголосили у розшук.

6 вересня в Україні затримали та заарештували Христенка, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, його завербувала ФСБ РФ до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російської спецслужби та впливав на керівництво одного з правоохоронних органів України, якого саме — не уточнюють.

Також Христенко, йшлося у повідомленні Служби безпеки, мав тісні контакти зі “смотрящим” часів Януковича Юрієм Іванющенком, відомим як Юра Єнакієвський та кримінальним авторитетом та колаборантом з Горлівки Арменом Саркісяном (Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських житлових комплексів у лютому 2025 року.

Також в СБУ повідомили, що Христенко мав вплив на детективів НАБУ через Руслана Магамедрасулова та Олександра Скомарова. Під час обшуків у знайомих Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, серед яких документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи відомства.